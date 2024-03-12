В Днепре сегодня масштабное отключение света: причина и адреса

Важная информация!

Сегодня, 12 марта, в Днепре во многих домах не будет света. Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Звенигородская: 1-6, 7-А, 9, 10, 11-А, 12-23, 25, 27;

ул. Машиностроительная: 1-14, 16;

ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

ул. Тракторная: 1, 2-А, 3-8, 9-А, 10-15;

пер. Новомиргородский: 2-А, 10, 12-А;

пер. Прессовый: 2-16 (четные);

ул. Агрономическая: 1-11, 13-19 (нечетные);

ул. Волошская: 1-14;

ул. Вроцлавская: 1-7, 8-А, 9-12, 13-А, 14-А;

ул. Виктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;

ул. Смелянская: 1-9 (нечетные);

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1, 2-А, 3-13;

ул. Квартальная: 38-А;

ул. Говорова: 1-А, 2-А, 3-10, 12, 14, 16;

ул. Днепровская: 1-11, 12-А, 13/1, 14-20, 21-А, 22;

ул. Экскаваторная: 1, 2-А, 3-14, 15-А, 17-29 (нечетные);

ул. Эстонская: 1-24;

ул. Звенигородская: 1-6, 7-А, 8-11, 12-А, 13-49, 51, 53;

ул. Зоологическая: 1, 2-А, 3-11, 12-А, 13-30;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1, 3-19, 20-А;

ул. Моршинская: 2, 2-А, 3, 4-А, 5, 6, 6-А, 7-15, 16-А, 17-25, 26-А, 27-55, 57-65 (нечетные);

ул. Казака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5, 7-Б, 9, 11-А, 13-А, 15-А, 17, 19-А, 21-А, 23, 25, 27-А, 29, 31-А, 33-А, 35-45 (нечетные), 35-А, 37, 39-А, 41, 43, 45, 46;

ул. Константиновская: 1-16, 18;

ул. Самотканская: 1-8, 9/1, 10-14;

ул. Федора Панка: 1, 2, 4-29, 30-Б, 31-63, 65, 67, 69;

ул. Игоря Ветрогонова: 1-14, 15-А, 16-27, 29, 31;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Мирная: 1-29 (нечетные);

ул. Муравская: 1-8, 10-16;

ул. Монтажная: 1-22, 23-А, 24-65, 66-А, 67-73;

ул. Моцарта: 1-14;

ул. Солонянская: 1-А, 2-22;

ул. Александры Рындовской: 1-4, 5-А, 6-66, 67-А, 68-92, 94-118 (четные);

ул. Павла Тычины: 1, 3, 5, 7;

ул. Пасечная: 1, 2-Б, 3-19, 20-А, 21-36, 38-42, 43-А, 44-66, 68-82 (четные);

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-А, 17, 19, 21;

ул. Победы: 1-А, 2-А, 3-22, 24-32, 34-112, 114-198 (четные);

ул. Печерская: 1, 2, 3-А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Подольская: 1, 3, 5, 7, 9-А, 11, 13;

ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

ул. Привольная: 1-3, 4-А, 5, 7-А, 9-22;

ул. Августовская: 1-7, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-29 (нечетные);

ул. Фредерика Шопена: 1-14;

ул. Солидарная: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (нечетные);

ул. Софиевская: 18;

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старобельская: 1-12, 13-А, 14-А;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 1-30, 32-38, 39-А, 40-68, 69-А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Тракторная: 1, 2-А, 3-8, 9-А, 10-12, 13-А, 14, 15;

ул. Уманская: 1-40, 42-66 (четные);

ул. Филатова: 1-5, 7;

ул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

ул. Черноморская: 1-12, 13-А, 14-18, 19-А, 20, 21-А, 22-27, 29, 30-А;

ул. Шпакова: 1, 2-А, 3-14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-30 (четные);

пер. Аккерманский: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

пер. Новомиргородский: 2-А, 10, 12-А;

пер. Прессовый: 2-16 (четные);

пер. Студенческий: 1-15, 17, 19;

проезд Александра Гальченко: 17.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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