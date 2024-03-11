Бросается на домашних собак: в Днепре по Игрени бегает лиса, которая может болеть бешенством

На Игрени бегает бешеная лиса.

В районе ж/м Игрень и поселка Одинцовка местные встречали лису, которая неадекватно себя ведет. По информации от жителей микрорайона, животное якобы бросалось на домашних собак. В последний раз видели четвероногую вдоль реки Маячка.

Местные заметили, что на людей лиса не бросается, но и не боится. Днем 11 марта животное уже искали ветслужбы, но пока отловить его не удалось.

Люди публикуют в тг-каналах предупреждения для местных, чтобы владельцы домашних животных защитили себя и любимцев от бешеной лисы.

Бешенство лис – что известно?

Из-за войны в Днепропетровской области увеличилась популяция лис. Животные вынуждены селиться поближе к большим городам, чтобы убежать подальше от зоны боевых действий. В результате в регионе стало больше случаев бешенства.

Рыжие лисы – одни из основных переносчиков этого заболевания. Ветеринары говорят, что если животное не побоялось подойти к месту, где живут люди, это должно насторожить.

Это не 100% гарантия того, что животное больно, возможно лиса голодает и пришла в населенные пункты, чтобы подстрелить пищу. Однако эти звери обычно избегают места обитания людей.

Наиболее характерны симптомы, указывающие на то, что животное может болеть бешенством — слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, но иногда они могут отсутствовать.

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