Бросается на домашних собак: в Днепре по Игрени бегает лиса, которая может болеть бешенством

В районе ж/м Игрень и поселка Одинцовка местные встречали лису, которая неадекватно себя ведет. По информации от жителей микрорайона, животное якобы бросалось на домашних собак. В последний раз видели четвероногую вдоль реки Маячка.
Местные заметили, что на людей лиса не бросается, но и не боится. Днем 11 марта животное уже искали ветслужбы, но пока отловить его не удалось.
Люди публикуют в тг-каналах предупреждения для местных, чтобы владельцы домашних животных защитили себя и любимцев от бешеной лисы.
Из-за войны в Днепропетровской области увеличилась популяция лис. Животные вынуждены селиться поближе к большим городам, чтобы убежать подальше от зоны боевых действий. В результате в регионе стало больше случаев бешенства.
Рыжие лисы – одни из основных переносчиков этого заболевания. Ветеринары говорят, что если животное не побоялось подойти к месту, где живут люди, это должно насторожить.
Это не 100% гарантия того, что животное больно, возможно лиса голодает и пришла в населенные пункты, чтобы подстрелить пищу. Однако эти звери обычно избегают места обитания людей.
Наиболее характерны симптомы, указывающие на то, что животное может болеть бешенством — слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, но иногда они могут отсутствовать.
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