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  • Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится

Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится

Сегодня 10:32
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Линия 112 уже работает в центральном и западных регионах, а теперь начнет работу и на востоке и юге.

Новости Днепра про Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится

В МВД анонсировали начало работы единого номера спасательной линии «112».

В Днепре и области линия «112» должна заработать с 1 мая. Однако номера «101», «102», «103», «105» продолжат работу. Люди смогут вызвать помощь, как обычно.

Линия «112» полезна в случаях, когда человек не знает, кого именно уместно вызвать в определенной ситуации. Операторы, которые получат вызов на единственный номер спасения, услышат информацию от заявителя и направят запрос в необходимые подразделения, помогающих в тех или иных случаях.

Как сообщили в МВД, теперь будет возможность позвонить по «112» людям с нарушениями слуха или речи. Они будут общаться с операторами по видеосвязи, владеющими жестовым языком. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылки на соединение.

В условиях войны важно иметь систему, эффективно координирующую работу различных служб и оперативно реагирующую на ситуации чрезвычайного характера. Именно центр 112 выступает в роли такого механизма, обеспечивая быстрый и организованный отклик на экстренные вызовы, — говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменитсяУкраїнська Новости Днепра про Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменитсяРусский

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