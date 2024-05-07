На Днепропетровщине поезд сбил упавшую на колею женщину

60-летняя жительница Каменского внезапно свалилась на рельсы и не могла встать. Водитель грузового поезда, ехавший ей навстречу, подал сигнал и пытался затормозить, однако не успел и переехал человека. Женщина окончилась на месте, — передает «Любимый город». На месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, недавно мы писали о том, что В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело.
Читайте также:
Автор:
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой…
Мама мужчины, умершего в ТЦК Кривого Рога, не верит в…
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества,…
Об этом на днях заявили в Службе по связям с…
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой даты рассказывает о секретах своей истории и инфраструктуры.
На дорогах Днепра работают видеокамеры и фиксируют нарушения ПДД водителями во время движения машины. Штраф выписывается автоматически и посылается к водителю «письмом счастья». Если он не будет уплачен вовремя – водителю могут заблокировать банковский счет.
Мама мужчины, умершего в ТЦК Кривого Рога, не верит в версию об эпилептическом припадке и говорит, что у сына не было проблем со здоровьем.
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества, развлечений и образования. Некоторые днепряне и жители области уже завоевали популярность среди миллионов зрителей. Мы собрали 5 самых популярных блоггеров из Днепра, покоривших сеть. Кто они такие и о чем…
В Днепре устроят благотворительный забег и семейный праздник.
Еще три каменных бабы эвакуировались в Днепр.
Об этом на днях заявили в Службе по связям с общественностью Хмельницкого ОТЦК и СП.
Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и примирения, Украине уже несколько лет как присоединилась к этой традиции. Главный символ этого дня – красный мак.
В Днепре произошло очередное ДТП.
Военнообязанным продлили действие брони от мобилизации.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!