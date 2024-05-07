На Днепропетровщине поезд сбил упавшую на колею женщину

На Приднепровской станции в Каменском погибла женщина, внезапно упавшая на колею.

60-летняя жительница Каменского внезапно свалилась на рельсы и не могла встать. Водитель грузового поезда, ехавший ей навстречу, подал сигнал и пытался затормозить, однако не успел и переехал человека. Женщина окончилась на месте, — передает «Любимый город». На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, недавно мы писали о том, что В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело.

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