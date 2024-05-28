В Кривом Роге пенсионерка упала в яму, которую разрыли коммунальщики

В Кривом Роге на Днепропетровщине женщина травмировалась, упав в яму, которую раскопали посреди тротуара.

Во вторник, 28 мая, в Терновском районе Кривого Рога произошел несчастный случай. В яму, которая осталась от ремонта теплосети, упала пожилая женщина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Общественной организации «Движение без границ» Юрий Понькин.

ЧП произошло на улице Пляжной (бывшая – Ухтомского). Пожилую женщину достали из ямы прохожие и вызвали для нее «скорую».

В тяжелом состоянии, с рассечением головы и жалобами на боли в позвоночнике, пострадавшую доставили в травматологию.

«Женщина одинока. Кто виноват? Кто оплатит лечение и возьмет на себя дальнейшую опеку?», — отмечает Юрий Понькин в сообщении.

Местные власти пока не комментировали событие.

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