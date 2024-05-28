В Кривом Роге пенсионерка упала в яму, которую разрыли коммунальщики

Во вторник, 28 мая, в Терновском районе Кривого Рога произошел несчастный случай. В яму, которая осталась от ремонта теплосети, упала пожилая женщина.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Общественной организации «Движение без границ» Юрий Понькин.
ЧП произошло на улице Пляжной (бывшая – Ухтомского). Пожилую женщину достали из ямы прохожие и вызвали для нее «скорую».
В тяжелом состоянии, с рассечением головы и жалобами на боли в позвоночнике, пострадавшую доставили в травматологию.
«Женщина одинока. Кто виноват? Кто оплатит лечение и возьмет на себя дальнейшую опеку?», — отмечает Юрий Понькин в сообщении.
Местные власти пока не комментировали событие.
Читайте также:
Автор:
В Павлограде на Днепропетровщине снова перенесли дату празднования Дня города.
Во вторник, 28 мая, в Терновском районе Кривого Рога произошел…
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине, который в нетрезвом…
На Волыни задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу через…
В Хмельницкой области полицейские департамента стратегических расследований сообщили о подозрении трем жителям Днепра по фактам подделки документов для проведения государственной регистрации юридического лица и противоправного завладения имуществом предприятия.
В Днепре второй день подряд не будут выключать свет.
Приехавший в Днепр одиозный нардеп Николай Тищенко назвал адреса "мошеннических ботоферм".
В Павлограде на Днепропетровщине снова перенесли дату празднования Дня города.
В ТЦК прокомментировали видео с мужчиной, который сбежал через окно автомобиля.
17-летние юноши могут получить повестки от военкомата.
Парк Шевченко в Днепре – место, где встречаются любители шахмат вот уже почти 100 лет. Игроки сюда приходили и приходят на выходных и часы проводят за партиями.
Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області. Событие произошло 27 мая. По данным полиции, 33-летний житель Кривого Рога хранил по месту жительства 7 различных запалов, 3 гранаты «Ф-1», гранату «РГД-5», гранату «РГ-42» и гранату «РГН». Изъятое…
В Днепре школьники смогут безвозмездно ездить в электротранспорте и получат 25% скидку на проезд в маршрутках.
Днепропетровская область за шесть месяцев переименовала больше всего топонимов в рамках деколонизации.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!