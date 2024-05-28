В Днепре 29 мая весь день будет свет, но не у всех

Укрэнерго сообщило хорошую новость — 29 мая по всей территории Украины не будут выключать свет.
Причина – выход из ремонта энергоблока на одной из АЭС. Благодаря этому для населения мощностей хватит. Однако когда на ремонт уйдет следующий энергоблок — отключения вернутся.
Весенне-летняя ремонтная кампания на атомных электростанциях для обеспечения стабильной работы атомных блоков во время отопительного периода продолжается. Это может иногда вызывать нехватку электроэнергии в энергосистеме, — говорится в сообщении.
В Днепре тоже не будут выключать свет весь день. Не повезет лишь некоторым абонентам Центральной энергетической компании, у которых на 29 мая запланированы ремонтные работы. Так, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
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