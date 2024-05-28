В Днепре 29 мая весь день будет свет, но не у всех

В Днепре второй день подряд не будут выключать свет.

Укрэнерго сообщило хорошую новость — 29 мая по всей территории Украины не будут выключать свет.

Причина – выход из ремонта энергоблока на одной из АЭС. Благодаря этому для населения мощностей хватит. Однако когда на ремонт уйдет следующий энергоблок — отключения вернутся.

Весенне-летняя ремонтная кампания на атомных электростанциях для обеспечения стабильной работы атомных блоков во время отопительного периода продолжается. Это может иногда вызывать нехватку электроэнергии в энергосистеме, — говорится в сообщении.

В Днепре тоже не будут выключать свет весь день. Не повезет лишь некоторым абонентам Центральной энергетической компании, у которых на 29 мая запланированы ремонтные работы. Так, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 29А, 30А, 32А, 35;

ул. Строителей: 25, 26, 30;

ул. Энергетическая: 16;

пров. Энергетический: 1А, 3А, 5А;

просп. Александра Поля: 98В, 98Г, 102Д.

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