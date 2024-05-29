В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения

Днепровский городской совет сообщает жителям Днепра об изменениях в работе общественного транспорта 29 мая.

Сегодня в промежутке с 9:30 до 16:00 трамваи №11 и №15 будут курсировать по объединенному маршруту: Днепровский машиностроительный завод – ул. Рабочая – ул. Владимира Антоновича – просп. Ивана Мазепы – ул. Криворожская – просп. Ивана Мазепы – ул. Владимира Антоновича – ул. Рабочая – Днепровский машиностроительный завод.

Сообщается, что изменения связаны с ремонтом элементов благоустройства в пределах трамвайного пути по улице 128-й Бригады Теробороны.

Весь другой общественный транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Об изменениях в работе электротранспорта можно узнать по ссылке на официальный сайт КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Всего сегодня в городе будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 642 автобусов (из них 101 — большой вместимости).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: