В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения

Сегодня в промежутке с 9:30 до 16:00 трамваи №11 и №15 будут курсировать по объединенному маршруту: Днепровский машиностроительный завод – ул. Рабочая – ул. Владимира Антоновича – просп. Ивана Мазепы – ул. Криворожская – просп. Ивана Мазепы – ул. Владимира Антоновича – ул. Рабочая – Днепровский машиностроительный завод.
Сообщается, что изменения связаны с ремонтом элементов благоустройства в пределах трамвайного пути по улице 128-й Бригады Теробороны.
Весь другой общественный транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Об изменениях в работе электротранспорта можно узнать по ссылке на официальный сайт КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Всего сегодня в городе будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 642 автобусов (из них 101 — большой вместимости).
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