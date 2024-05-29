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В Днепре во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп женщины

Сегодня 07:46
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На одной из улиц Днепра возникло возгорание в квартире.

Новости Днепра про В Днепре во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп женщины

Событие произошло сегодня, 29 мая. Около 03:48 Служба Спасения получила сообщение о пожаре в квартире по улице Чечелевская Новокодацкого района.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области:

По прибытию чрезвычайников к месту вызова установлено, что пожар возник в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м.

Согласно опубликованным данным, из задымленного дома спасатели вывели мужчину 1933 года рождения. От госпитализации он отказался.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили бездыханное тело женщины 1963 года рождения.

Возгорание было ликвидировано в 05:16.

Раньше мы писали, что в Кривом Роге пенсионерка упала в яму, которую разрыли коммунальщики.

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