Днепропетровщина – лидер по уровню налоговых поступлений в местные бюджеты

Днепропетровщина снова вошла в список лидеров по уровню налоговых поступлений в местные бюджеты.

Такую положительную стастистику от Минфина опубликовал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Глава ДОР также отметил, что за первое полугодие 2023 года Днепропетровская область имела показатель в 19,7 миллиарда гривен. Больший показатель только у Киева. В этом году наша область снова заняла место среди лидеров.

Наша область прифронтовая, с огромными рисками для ведения бизнеса. Но даже при этом в трудные времена войны налогоплательщики демонстрируют устойчивость. Работают в условиях дефицита электроэнергии, имеют нехватку сотрудников из-за мобилизации, но продолжают обеспечивать граждан работой и наполняют бюджет, – заявил Николай Лукашук.

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина стала лидером по темпам переименования топонимов.

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