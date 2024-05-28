В Павлограде во второй раз перенесли дату празднования Дня города

Теперь День города в Павлограде будут отмечать 29 июня, а не в сентябре, как это было раньше. Такое решение было принято депутатами Павлоградского городского совета во время сессии.
Отныне раздник будет в честь Дня Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это уже второй перенос даты празднования Дня города. Сначала было решено перенести его на вторую субботу июля, но с переходом на новый юлианский календарь все снова изменилось.
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Теперь День города в Павлограде будут отмечать 29 июня, а…
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