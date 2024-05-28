Нардеп Тищенко обнародовал список адресов, где якобы работают мошеннические ботофермы

Во вторник, 28 мая, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого был замечен народный депутат Николай Тищенко, который вместе с правоохранителями стоял возле местного бизнес-центра. Впоследствии народный избранник обнародовал видео, где назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм”. Позже Тищенко в своем телеграм-канале опубликовал список из 44 адресов, где по данным нардепа сейчас работают мошеннические колцентры.
По его словам, уже продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.
Владельцы, организаторы и работники ботоферм – это враги украинцев, а значит, нашего государства, — написал Тищенко.
В следующем видео Тищенко публично обратился к руководству полиции и прокуратуры Днепропетровской области. Нардеп назвал 44 адреса, где якобы расположены так называемые «офисы», которые «обманывают украинцев под обстрелами».
Тищенко объяснил, что назвал адреса для того, чтобы украинцы знали, кто их обманывает.
Следует заметить, что часть названий улиц нардеп назвал неправильно — эти топонимы уже переименовали, поэтому насколько «свежий» этот список неизвестно.
Известно по меньшей мере о 44 адресах в Днепре, где работают мошеннические ботофермы для завладения денежными средствами наших граждан, семей военных. Среди них в последнее время их жертвами становятся женщины, получившие посмертные выплаты за героев. Все адреса теперь известны вообще, поэтому за ходом дел и прозрачностью действий со стороны правоохранителей будут следить не только «ВСК Нацресурс», но и народ Украины, – написал Тищенко.
Ожидаем информацию от правоохранителей.
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