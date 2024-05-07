На Дніпропетровщині поїзд збив жінку, що впала на колію

60-річна мешканка Кам’янського раптово впала на колії та не могла встати. Водій вантажного потягу, який їхав їй назустріч, подав сигнал та намагався загальмувати, однак не встиг та переїхав людину. Жінка померла на місці, – передає “Любиме місто”. На місці події працюють правоохоронці.
Нагадуємо, нещодавно ми писали про те, що “У Дніпрі жителі 12 кварталу просять перенести трамвайну зупинку з небезпечного перехрестя: у чому річ“
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