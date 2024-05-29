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Около 100 слип-пакетов с веществом: на Днепропетровщине задержали наркоторговца

Сегодня 06:58
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В Кривом Роге задержали мужчину, который сбывал наркотики и делал подложки, и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 27 мая патрульные полиции Кривого Рога остановили неизвестного для проверки документов. Правоохранители заметили, что он вел себя странно и решили провести поверхностную проверку.

Интуиция полицейских не подвела – в карманах мужчины они обнаружили около 100 слип-пакетов с наркотическими веществами.

Новости Днепра про Около 100 слип-пакетов с веществом: на Днепропетровщине задержали наркоторговца

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, — сообщают в полиции.

Примечание: статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины — задержание уполномоченным должностным лицом подозреваемого во время того, как тот совершал преступление, или с имеющейся совокупностью признаков, указывающих на совершение преступления.
Часть 2 статьи 307 УК Украины – незаконное приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, совершенный повторно.

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Новости Днепра про Около 100 слип-пакетов с веществом: на Днепропетровщине задержали наркоторговцаУкраїнська Новости Днепра про Около 100 слип-пакетов с веществом: на Днепропетровщине задержали наркоторговцаРусский

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