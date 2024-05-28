Трое жителей Днепра подозреваются в рейдерском завладении предприятием в Хмельницкой области

В Хмельницкой области полицейские департамента стратегических расследований сообщили о подозрении трем жителям Днепра по фактам подделки документов для проведения государственной регистрации юридического лица и противоправного завладения имуществом предприятия.
Об этом сообщает в Хмельницкой областной прокуратуре.
По информации прокуратуры, в начале 2022 года подозреваемые организовались в группу и завладели активами одного предприятия Хмельнитчины на сумму более 4,6 миллиона гривен.
В департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили подробности дела. По их информации, еще в прошлом году их оперативники вместе со следователями полиции Хмельницкой области разоблачили группу лиц, незаконно завладевших активами одной из хмельницких компаний.
Полицейские выяснили, что в 2022 году фигуранты, используя данные подставного лица, оформили через нотариуса договор купли-продажи доли уставного капитала предприятия. Впоследствии уже у другого нотариуса оформили компанию на нового владельца и провели государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице. В результате этих манипуляций реальный владелец компании лишился любой возможности распоряжаться собственностью и вести предпринимательскую деятельность, а злоумышленники завладели активами на 4,6 млн грн. Речь идет об имущественном комплексе площадью 1500 кв. м, 200 га земли и оборудования, говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции.
В прошлом году и начале 2024 года полицейские провели ряд обысков и вручили исполнителям подозрения по факту противоправного завладения имуществом предприятия, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 206 УКУ). Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
«В ходе следствия правоохранители получили новые доказательства противоправной деятельности подозреваемых, а также собрали необходимую доказательную базу для подтверждения преступной деятельности организатора. Следовательно, все трое участников преступной группы получили новые подозрения, в частности, в подлоге документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица ( ч. 2 ст. 205-1 УКУ) Также было переквалифицировано предварительное подозрение по факту противоправного завладения имуществом предприятия с квалифицирующим признаком по предварительному сговору группы и в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 206-2 УКУ). об избрании подозреваемым новых мер пресечения», — сообщают в департаменте стратегических расследований.
По информации департамента стратегических расследований, в соответствии с санкцией статей подозреваемым может грозить до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.
В Хмельницкой областной прокуратуре сообщили, что полицейскими сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причастных к совершенному уголовному правонарушению лиц. А также меры по возврату имущества реальному собственнику.
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