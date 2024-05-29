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На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации

Сегодня 08:33
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В Днепропетровской области судили мужчину, который официально отказался от мобилизации после того, как получил повестку.

Новости Днепра про На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области.

Согласно данным, утвержденным в приговоре, в мае 2024 года мужчина проходил военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Впоследствии он получил повестку, после чего отказался вступать в ряды военнослужащих. Обосновав свой поступок тем, что у него маленький ребенок, военнообязанный написал заявление об отказе от мобилизации.

Мужчина подписал соглашение со следствием и признал свою вину.

Сначала суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года 3 месяца. Однако затем освободил от отбывания назначенного срока и изменил решение – мужчине определили наказание в виде испытательного срока на 2 года.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине судили мужчину, который осквернил мемориал памяти защитникам.

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