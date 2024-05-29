На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области.
Согласно данным, утвержденным в приговоре, в мае 2024 года мужчина проходил военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Впоследствии он получил повестку, после чего отказался вступать в ряды военнослужащих. Обосновав свой поступок тем, что у него маленький ребенок, военнообязанный написал заявление об отказе от мобилизации.
Мужчина подписал соглашение со следствием и признал свою вину.
Сначала суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года 3 месяца. Однако затем освободил от отбывания назначенного срока и изменил решение – мужчине определили наказание в виде испытательного срока на 2 года.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине судили мужчину, который осквернил мемориал памяти защитникам.
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