На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации

В Днепропетровской области судили мужчину, который официально отказался от мобилизации после того, как получил повестку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Покровского районного суда Днепропетровской области.

Согласно данным, утвержденным в приговоре, в мае 2024 года мужчина проходил военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Впоследствии он получил повестку, после чего отказался вступать в ряды военнослужащих. Обосновав свой поступок тем, что у него маленький ребенок, военнообязанный написал заявление об отказе от мобилизации.

Мужчина подписал соглашение со следствием и признал свою вину.

Сначала суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года 3 месяца. Однако затем освободил от отбывания назначенного срока и изменил решение – мужчине определили наказание в виде испытательного срока на 2 года.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине судили мужчину, который осквернил мемориал памяти защитникам.

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