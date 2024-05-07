В Днепре идет ремонт трамвайных путей возле Вокзальной площади: когда возобновят движение транспорта

В Днепре идет ремонт еще одного трамвайного переезда. Работы ведутся на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и площади Вокзальной. Как сообщили в Днепровском городском совете, участок уже был в аварийном состоянии.
Во время ремонта заменят 75 метров путей. Работу должны завершить до 11 мая.
В настоящее время движение транспорта перекрыто. В то же время трамваи №1 курсируют от Университета науки и технологий до пл. Старомостовой, без заезда в пл. Вокзальной. Автотранспорт может объехать участок через пл. Вокзальную. Остановки автобусов, в том числе и конечные, остаются без изменений.
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