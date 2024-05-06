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Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації

Сьогодні 16:41
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На сайті Верховної Ради України з’явилися законопроєкти: «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також «Про продовження строку воєнної мобілізації».

Новости Днепра про Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізаціїУ разі їх затвердження воєнний стан у країні подовжиться ще на 90 днів. 
Загалом, з початку війни воєнний стан продовжувався 9 разів

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;
  • з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;
  • з 14 лютого до 13 травня 2024 року.

Наразі воєнний стан та мобілізацію передбачено продовжити до 11 серпня 2024 року.
Варто звернути увагу, що в  Законі України Про правовий режим воєнного стану немає жодних обмежень щодо строків його введення. 

Запропоновані законопроєкти будуть розглядатися народними депутатами та за наслідками голосування буде прийняте рішення про прийняття обох законів.

Новости Днепра про Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізаціїУкраїнська Новости Днепра про Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізаціїРусский

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