Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації

У разі їх затвердження воєнний стан у країні подовжиться ще на 90 днів.
Загалом, з початку війни воєнний стан продовжувався 9 разів:
Наразі воєнний стан та мобілізацію передбачено продовжити до 11 серпня 2024 року.
Варто звернути увагу, що в Законі України Про правовий режим воєнного стану немає жодних обмежень щодо строків його введення.
Запропоновані законопроєкти будуть розглядатися народними депутатами та за наслідками голосування буде прийняте рішення про прийняття обох законів.Ердем Альона
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11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію.
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