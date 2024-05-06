Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

В случае их принятия военное положение в стране будет продлено еще на 90 дней.
Всего с начала войны военное положение продлевали 9 раз:
В настоящее время военное положение и мобилизацию планируется продлить до 11 августа 2024 года.
Следует отметить, что Закон Украины «О правовом режиме военного положения» не содержит каких-либо ограничений по срокам его введения.
Предложенные законопроекты будут рассмотрены народными депутатами и по результатам голосования будет принято решение о принятии обоих законов.
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