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Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

Сегодня 16:41
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На сайте Верховной Рады Украины появились законопроекты: «О продлении военного положения в Украине», а также «О продлении срока военной мобилизации».

Новости Днепра про Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизациюВ случае их принятия военное положение в стране будет продлено еще на 90 дней.
Всего с начала войны военное положение продлевали 9 раз:

  • С 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 16 ноября 2023 года;
  • с 16 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года;
  • с 14 февраля по 13 мая 2024 года.

В настоящее время военное положение и мобилизацию планируется продлить до 11 августа 2024 года.
Следует отметить, что Закон Украины «О правовом режиме военного положения» не содержит каких-либо ограничений по срокам его введения.
Предложенные законопроекты будут рассмотрены народными депутатами и по результатам голосования будет принято решение о принятии обоих законов.

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