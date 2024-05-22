В Украине будут наказывать за необновление данных в реестре: какие штрафы

Об этом сообщил ТСН.ua ссылаясь на комментарий от народной депутатки и члена Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирины Фриз:
Штрафы (от 17 тыс. грн. до 25 тыс. 500 грн.) установлены за нарушение военного учета. То есть это штрафы за необновление данных. В случае, если военнообязанный не обновил данные и не уплатил штраф, остается в «серой зоне», то он считается уклоняющимся и к нему применяется статья о нарушении закона о мобилизации. Это подразумевает уголовную ответственность, грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Один из парламентариев признался, что пока не может дать четкий ответ по поводу удвоения неуплаченных штрафов и сроков их уплаты.
Однако, согласно комментариям адвокатов Сергея Старенького и Николая Максимова, в случае неуплаты открывается исполнительное внедрение, влекущее дополнительные расходы, а в случае уплаты лицо вроде бы подтверждает совершение правонарушения.
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