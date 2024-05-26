Удар по «Эпицентру» в Харькове: количество погибших выросло до 12

Число погибших в результате удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове возросло до 12.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Десять тел пока неузнаваемы, травмы получили 43 человека.
Относительно ракетного удара по центру Харькова количество пострадавших возросло уже до 25 человек, среди них 14-летний парень. Всего вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей, — говорится в сообщении прокуратуры.
Данные еще будут обновляться.
Сегодня мы писали о том, что ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов
Читайте также:
Автор:
Ночью защитники неба сбили над областью 11 шахедов.
Враг сегодня снова обстреливал Никополь.
Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном…
В Никополе в результате вражеской атаки пострадали два человека.
Ночью защитники неба сбили над областью 11 шахедов.
Хорошего дня, друзья!
Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном районе.
Враг сегодня снова обстреливал Никополь.
Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном районе Харькова.
В Никополе в результате вражеской атаки пострадали два человека.
В Днепре полиция задержала за грабеж ранее судимого местного жителя.
В Днепре реконструировали улицу Винниченко.
Это настоящая красота!
На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!