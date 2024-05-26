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Удар по «Эпицентру» в Харькове: количество погибших выросло до 12

Сегодня 09:50
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Возросло количество погибших из-за вражеского авиаудара по гипермаркету.

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Число погибших в результате удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове возросло до 12.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Десять тел пока неузнаваемы, травмы получили 43 человека.

Относительно ракетного удара по центру Харькова количество пострадавших возросло уже до 25 человек, среди них 14-летний парень.  Всего вчера в результате российских ударов по Харькову уже зафиксирована гибель двенадцати человек и ранение 68 мирных жителей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Данные еще будут обновляться. 

Сегодня мы писали о том, что ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов

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