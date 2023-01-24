Депутати від проросійської ОПЗЖ у Дніпрі підривали обороноздатність України

В Україні після початку повномасштабного вторгнення росії почали позбавляти мандатів депутатів від нині забороненої ОПЗЖ.

Так, під час засідання 13 січня Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Також найближчим часом ще 4 нардепів від колишньої ОПЗЖ можуть позбавити мандатів. Йдеться про Олександра Пономарьова, Наталю Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина.

Водночас активісти створили петицію до Володимира Зеленського, в якій закликають позбавити мандатів всіх депутатів Верховної Ради України та місцевих рад, обраних від політичної партії «Опозиційна платформа — За життя». Наразі її підписали 37 159 громадян.

Але потрібно звернути увагу не тільки на депутатів Верховної Ради від ОПЗЖ. Багато чого цікавого можна знайти і в трудовій біографії представників ОПЗЖ на місцях.

Так, “Інформатор. Гроші” у своєму розслідуванні нагадує про приватизацію майна стратегічного для оборони держави Трубного інституту у Дніпрі, яким встигла покерувати наближена до голови обласного ОПЗЖ Геннадія Гуфмана депутатка Олена Стєпанян.

Зазначений інститут був єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, “Ураган” (ці типи РСЗВ використовує українська армія), систем охолодження головок самонаведення ракет, устаткування для АЕС, труб тощо. Таке підприємство не підлягає приватизації, не може бути відчужено, вилучено, передано до статутного капіталу господарських організацій; щодо нього не можуть відбуватися дії, наслідком яких може стати відчуження майна підприємства. Але 2012 року чиновникам вдалося фактично вилучили корпуси інституту з переліку майна підприємства. Це дозволило їх приватизувати. У результаті держава зазнала мільйонних збитків.

Ця історія трапилася ще понад 10 років тому. 2012 року Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади (НДТІ) під виглядом соціальної інфраструктури безкоштовно передав два виробничих приміщення у центрі міста (площа — 7 тисяч квадратних метрів) на баланс міської ради тоді ще Дніпропетровська. Нерухомість вартувала понад 60 мільйонів гривень. 2015 року міська рада Дніпропетровська продала ці приміщення у 10 разів дешевше — за 5,36 млн грн. За це проголосували депутати, проєкт рішення до цього розглядався на депутатських комісіях. При цьому, як стверджував 2018 року на той момент Генеральний прокурор України Юрій Луценко, в результаті приватизації були порізані та розпродані виробничі верстати попри те, що дане устаткування було стратегічно важливим.

У прокуратурі називали прізвища причетних до “приватизації” корпусів інституту посадовців. Серед можливих винуватців прокурори казали про таких діячів: Геннадій Гуфман (екс-голова комісії з питань комунальної власності у міській раді), Анатолій Крупський (екс-віце-мер), Володимир Медведук (екс-заступник мера), Віталій Момот (екс-голова депутатської комісії з ЖКГ).

Як виявилося, договір з продажу частини майна Трубного інститут підписував директор департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міськради Олександр Величко, а завірила угоди нотаріус Яна Гуфман – дружина Геннадія Гуфмана. У липні 2016 року ТОВ “Інвестдніпро”, якому частково і продали нерухомість НДТІ 2015 року, зареєстрували на ізраїльську компанію “Zenter Development And Investments Ltd”. Співзасновником “Інвестдніпро” був Євген Ліфшиць — бізнес-партнер Геннадія Гуфмана. Після цього майно продали іншій фірмі Ліфшиця — ТОВ “Терра сервіс плюс”, а потім в іпотеку Вікторії Чорній.

Депутатка міської ради Олена Стєпанян під час реалізації даної операції з нерухомістю стратегічного державного підприємства працювала у Трубному інституті заступницею директора (з 2011 року). У 2014-2015 роках виконувала обов’язки директора Трубного інституту. 2016 року намагалася очолити підприємство без статусу в.о., але невдало. Як стверджував 2016 року нинішній керівник Трубного інститут Радомир Король, Олена Стєпанян, як в. о. директора підприємства, нічого не робила, щоб повернути назад майно підприємства та не інформувала робітників про те, що Трубний інститут більше не є власником приміщень. 2015 року Олена Стєпанян стала депутаткою міської ради від Опозиційного блоку, а 2017 року — приєдналася до фракції “За Життя”, 2018-го очолила районну парторганізацію у Шевченківському районі, а 2020-го— переобралася депутаткою міської ради від ОПЗЖ. А ще Олена Стєпанян очолює Благодійний фонд Геннадія Гуфмана з 2019 року.

З 2016 року міська рада разом з керівництвом трубного інституту почали процедуру повернення нерухомості. Однак дорогоцінний час та значні кошти було втрачено. А винні не понесли покарання, натомість частина з них і надалі у депутатських кріслах продовжує вирішувати долі мешканців Дніпропетровської області.

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