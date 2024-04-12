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Законопроєкт про мобілізацію: чи підлягають призову на військову службу студенти, аспіранти та працівники освіти

Сьогодні 10:39
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11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію.

Новости Днепра про Законопроєкт про мобілізацію: чи підлягають призову на військову службу студенти, аспіранти та працівники освіти

У Міністерстві освіти і науки роз’яснили основні аспекти, що стосуються студентів, аспірантів та працівників освіти.

Так, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період:

  • здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти;
  • аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Також на особливий період не підлягають мобілізації:

  • наукові і науково-педагогічні працівники з науковим ступенем, які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти, у наукових установах та організаціях;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Важливе уточнення: відстрочення від мобілізації діє за умови, якщо вищезгадані працівники працевлаштовані за основним місцем роботи у відповідних закладах чи установах не менш як на 0,75 ставки, – зазначили у МОН.

Новости Днепра про Законопроєкт про мобілізацію: чи підлягають призову на військову службу студенти, аспіранти та працівники освіти

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію. Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про ротації і демобілізацію.

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Новости Днепра про Законопроєкт про мобілізацію: чи підлягають призову на військову службу студенти, аспіранти та працівники освітиУкраїнська

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