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  • Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

Сьогодні 07:59
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Загиблих та постраждалих немає.

Новости Днепра про Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

Протягом ночі ворог чотири рази атакував Нікопольщину. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду, а дронами-камікадзе вдарив по Нікополю та Мирівській громаді.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті атак пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін.

Загиблих та постраждалих немає.

Новости Днепра про Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

Новости Днепра про Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дитина “замінувала” будинок.

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Новости Днепра про Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогінУкраїнська

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