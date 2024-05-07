Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

Протягом ночі ворог чотири рази атакував Нікопольщину. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду, а дронами-камікадзе вдарив по Нікополю та Мирівській громаді.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У результаті атак пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дитина “замінувала” будинок.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Важлива інформація!
Важлива будь-яка інформація!
Чоловік, який розбещував свою падчерку, піде під суд.
У Кривому Розі затримали крадія солодощів.