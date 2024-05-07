Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

Загиблих та постраждалих немає.

Протягом ночі ворог чотири рази атакував Нікопольщину. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду, а дронами-камікадзе вдарив по Нікополю та Мирівській громаді.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті атак пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дитина “замінувала” будинок.

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