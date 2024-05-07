Ночью враг четыре раза атаковал Днепропетровскую область: повреждены дома, газопровод

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ребенок «заминировал» дом.

В течение ночи враг четыре раза атаковал Никопольщину. Из артиллерии обстрелял Марганецкую громаду, а дронами-камикадзе ударил по Никополю и Мировской громаде.

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