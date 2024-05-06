Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталі
Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталі
Сьогодні 22:02
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Чоловіки влаштували розбірки зі зброєю.
Цими вихідними на турбазі у селищі Мар’янському, що в Криворізькому районі, сталася стрілянина. Повідомлялося, що “офісник” влаштував збройні розбірки. Спочатку чоловік побився з іншими відпочивальниками, а потім дістав гладкоствольну рушницю (“помпу”) і почав стріляти з неї по людях та автівках.
Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосування зброї та встановила всіх причетних до події.
Як повідомили в Криворізькому районному відділені поліції, про конфлікт правоохоронців сповістили 5 травня. З’ясувалося, що на одній із баз відпочинку між відпочивальниками та охоронцями виник конфлікт, в ході якого 26-ти та 38-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження. Окрім бійки, один із відпочивальників, а саме 34-річний чоловік, взяв до рук зброю та здійснив декілька пострілів.
За даним фактом внесені відомості до ЕРДР за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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