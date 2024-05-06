Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталі

Сьогодні 22:02
просмотров

Чоловіки влаштували розбірки зі зброєю.

Новости Днепра про Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталі

Цими вихідними на турбазі у селищі Мар’янському, що в Криворізькому районі, сталася стрілянина. Повідомлялося, що “офісник” влаштував збройні розбірки. Спочатку чоловік побився з іншими відпочивальниками, а потім дістав гладкоствольну рушницю (“помпу”) і почав стріляти з неї по людях та автівках.

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосування зброї та встановила всіх причетних до події. 
 
Як повідомили в Криворізькому районному відділені поліції, про конфлікт правоохоронців сповістили 5 травня. З’ясувалося, що на одній із баз відпочинку між відпочивальниками та охоронцями виник конфлікт, в ході якого 26-ти та 38-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження. Окрім бійки, один із відпочивальників, а саме 34-річний чоловік, взяв до рук зброю та здійснив декілька пострілів.
 
За даним фактом внесені відомості до ЕРДР за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 
 

Читайте також:

Новости Днепра про Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталіУкраїнська Новости Днепра про Стрілянина на турбазі під Кривим Рогом: поліція повідомила деталіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кривава бійка на проспекті Героїв у Дніпрі: з’ясувалися подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:21
    Кривава бійка на проспекті Героїв у Дніпрі: з’ясувалися подробиці

    У Дніпрі на проспекті Героїв сталася кривава бійка.

    “Але с*** чомусь там постійно якась х***я”: блогерка з Дніпра Алхім знову “наїхала” на жителів Львова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:40
    “Але с*** чомусь там постійно якась х***я”: блогерка з Дніпра Алхім знову “наїхала” на жителів Львова

    Анна Алхім знову оскандалилася своїми заявами про жителів Львова.

    У Дніпрі на Кельнському бульварі помітили маму-качку на прогулянці з каченятами (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:35
    У Дніпрі на Кельнському бульварі помітили маму-качку на прогулянці з каченятами (ВІДЕО)

    У Дніпрі помітили маму-качку, яка привела своїх дитинчат на променад…

    Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигарет
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:57
    Закрилася від патрульних в машині: у Дніпрі водійка перевозила велику партію безакцизних сигарет

    У Дніпрі патрульні зупинили водійку, яка перевозила велику партію безакцизних…

    Наверх