Стрельба на турбазе под Кривым Рогом: полиция сообщила детали

Мужчины устроили разборки с оружием.

В эти выходные на турбазе в поселке Марьянском, что в Криворожском районе, произошла стрельба. Сообщалось, что «офисник» устроил вооруженные разборки. Сначала мужчина подрался с другими отдыхающими, а затем достал гладкоствольное ружье («насос») и начал стрелять из него по людям и автомобилям.

Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту хулиганских действий по применению оружия и установила всех причастных к происшествию.

Как сообщили в Криворожском районном отделении полиции, о конфликте правоохранителей известили 5 мая. Выяснилось, что на одной из баз отдыха между отдыхающими и охранниками возник конфликт, в ходе которого 26 и 38-летние мужчины получили телесные повреждения. Кроме драки, один из отдыхающих, а именно 34-летний мужчина, взял в руки оружие и произвел несколько выстрелов.

По данному факту внесены сведения в ЭРДР по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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