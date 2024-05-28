Повестки не будут выдавать и не мобилизуют: в Днепре запускают бесплатный тренинг по военной подготовке

Тренинг организует Третья штурмовая бригада. Гражданских будут обучать в течение семи дней инструктора 3 ОШБр, которые имеют большой боевой опыт. Тренировки продлятся с 3 июня по 10 июня.
Об этом сообщили на официальном сайте Третьей штурмовой бригады.
Там отметили, что тренинг бесплатный и для тех, кто хочет понять, где лучше проявить себя в военной сфере.
«7-дневная обучение для тех, кто хочет определиться с военной сферой, в которой смог бы лучше проявить себя и понять, как эффективно задействовать собственные умения и способности в армии», — отметили в 3 ОШБр.
Организаторы также добавили, что повестки не будут выдавать и никого принудительно не мобилизуют.
Чтобы попасть на тренинг нужно заполнить анкету по ссылке.
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