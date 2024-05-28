На Днепропетровщине в одном из городов отменили льготный проезд

В Желтых Водах в Днепропетровской области отменили льготный проезд.

В Желтых Водах в общественном транспорте временно отменили льготный проезд. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Жовтоводского горсовета.

Соответствующее решение действует с 22 мая.

В связи с форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) исполнительный комитет Жовтоводского городского совета сообщает о временной приостановке льготных перевозок пассажиров в городском транспорте, — говорится в сообщении.

Какие именно «обстоятельства непреодолимой силы» повлияли на отмену льготного проезда не уточняется. В комментариях собрались возмущенные люди, которые не понимают, почему горсовет прибег к такому ограничению.