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На Днепропетровщине в одном из городов отменили льготный проезд

Сегодня 12:27
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В Желтых Водах в Днепропетровской области отменили льготный проезд.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в одном из городов отменили льготный проезд

В Желтых Водах в общественном транспорте временно отменили льготный проезд. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Жовтоводского горсовета.

Соответствующее решение действует с 22 мая.

В связи с форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) исполнительный комитет Жовтоводского городского совета сообщает о временной приостановке льготных перевозок пассажиров в городском транспорте, — говорится в сообщении.

Какие именно «обстоятельства непреодолимой силы» повлияли на отмену льготного проезда не уточняется. В комментариях собрались возмущенные люди, которые не понимают, почему горсовет прибег к такому ограничению.

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