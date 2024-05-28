На Днепропетровщине из-за долгов продают ГОК Фирташа за 666 млн грн

ГОК в Вольногорске на Днепропетровщине продают из-за долгов.

На сайте «Prozorro.Продажи» выставили на продажу Мотроновский ГОК, расположенный в Вольногорске на Днепропетровщине. Торги организовал государственный банк «Ощадбанк». Отмечается, что потенциальный покупатель получит договоры залога поручительства и ипотеки и права требования к заемщику по кредитному договору. А также обогатительную фабрику «Южная» площадью 4623,20 кв. м, а также 77 единиц оборудования и 43 единицы специальной техники и оборудования для фильтрации топлива и изготовления бетоносмесей.

Имущество Мотроновского ГОКа находится в собственности Group DF Дмитрия Фирташа.

Стартовая стоимость лота – 666,4 млн грн.

Мотроновский горно-обогатительный комбинат занимается производством циркониевого, рутилового и ильменитового концентратов. Владельцем является Group DF Дмитрия Фирташа. Комбинат расположен в Вольногорске Днепропетровской области.

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