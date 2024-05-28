Анатолий Шкрибляк о передаче 30 000 порций пищевой продукции компании «Добродия Фудз» на нужды ВСУ

Анатолий Шкрибляк, акционер компании «Добродия Фудз», рассказал о передаче компанией более 30 000 порций продукции на нужды украинских военных.

Сознательные украинцы активно приобщаются к поддержке армии. Обеспечение военных необходимым оборудованием, снаряжением, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и т.д. – это все способствует обороноспособности целой страны. Даже самые маленькие донаты приближают нашу победу. В то же время поддерживают армию не только обычные граждане, но и бизнес. Ответственные компании регулярно помогают Вооруженным силам. Украина противостоит коварному и сильному врагу, поэтому необходимо максимально объединять усилия и участвовать в инициативах каждому, чтобы наши воины могли дать достойный отпор российским оккупантам.

Украинская компания «Добродия Фудз», акционером которой является Шкрибляк Анатолий Васильевич, не остается в стороне и регулярно помогает военнослужащим. В частности, недавно в рамках проекта «Добро в дії» компания передала на передовую пищевую продукцию собственного производства. Больше об этом – читайте далее.

Качественные продукты для военных: как «Добродия Фудз» помогает Вооруженным силам Украины

Компания «Добродия Фудз» сотрудничает с благотворительным фондом «Мурашки», который занимается подготовкой и доставкой продуктов с длительным сроком хранения на передовую. По запросу организации в рамках социального проекта «Добро в дії» была отправлена продукция ТМ «Добродія» и San Grano, которые являются брендами компании «Добродия Фудз», для дальнейшей передачи военным на фронт. Об этом сообщает издание Главком.

По словам Анатолия Шкрибляка, компания отгрузила 15 тысяч порций хлопьев и около 16 тысяч порций мюсли. Он добавил, что эта продукция подойдет для питания военным благодаря таким своим характеристикам:

Содержание большого количества углеводов. Хлопья и мюсли богаты углеводами. Они быстро усваиваются и обеспечивают организм энергией. Это важно для военных, которые постоянно находятся в физически и эмоционально изнурительных условиях. Наличие разных минералов и витаминов. Продукция «Добродия Фудз» содержит множество полезных веществ, которые необходимы для поддержания иммунной системы и здоровья в целом. Скорость приготовления. Хлопья и мюсли можно приготовить за считанные минуты, что является значительным преимуществом в полевых условиях. Возможность удобно брать с собой. Упаковка пищевых продуктов является достаточно компактной и удобной для транспортировки. Они занимают мало места и легко помещаются в рюкзак или сумку. Такая мобильность позволяет военным всегда иметь с собой питательную пищу. Продолжительность хранения. Хлопья и мюсли имеют долгий срок годности и хранятся при комнатной температуре.

Совместные усилия – путь к победе

Анатолий Шкрибляк призвал другие компании присоединяться к помощи защитникам. Он подчеркнул, что сейчас поддержка армии является общим делом всех граждан Украины. Каждый вклад имеет большое значение и приближает победу. Анатолий Шкрибляк отметил, что в эти сложные времена необходимо максимально объединять усилия, и выразил благодарность всем, кто помогает украинской армии.

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