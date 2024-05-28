Анатолий Шкрибляк о передаче 30 000 порций пищевой продукции компании «Добродия Фудз» на нужды ВСУ

Сознательные украинцы активно приобщаются к поддержке армии. Обеспечение военных необходимым оборудованием, снаряжением, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и т.д. – это все способствует обороноспособности целой страны. Даже самые маленькие донаты приближают нашу победу. В то же время поддерживают армию не только обычные граждане, но и бизнес. Ответственные компании регулярно помогают Вооруженным силам. Украина противостоит коварному и сильному врагу, поэтому необходимо максимально объединять усилия и участвовать в инициативах каждому, чтобы наши воины могли дать достойный отпор российским оккупантам.
Украинская компания «Добродия Фудз», акционером которой является Шкрибляк Анатолий Васильевич, не остается в стороне и регулярно помогает военнослужащим. В частности, недавно в рамках проекта «Добро в дії» компания передала на передовую пищевую продукцию собственного производства. Больше об этом – читайте далее.
Качественные продукты для военных: как «Добродия Фудз» помогает Вооруженным силам Украины
Компания «Добродия Фудз» сотрудничает с благотворительным фондом «Мурашки», который занимается подготовкой и доставкой продуктов с длительным сроком хранения на передовую. По запросу организации в рамках социального проекта «Добро в дії» была отправлена продукция ТМ «Добродія» и San Grano, которые являются брендами компании «Добродия Фудз», для дальнейшей передачи военным на фронт. Об этом сообщает издание Главком.
По словам Анатолия Шкрибляка, компания отгрузила 15 тысяч порций хлопьев и около 16 тысяч порций мюсли. Он добавил, что эта продукция подойдет для питания военным благодаря таким своим характеристикам:
Совместные усилия – путь к победе
Анатолий Шкрибляк призвал другие компании присоединяться к помощи защитникам. Он подчеркнул, что сейчас поддержка армии является общим делом всех граждан Украины. Каждый вклад имеет большое значение и приближает победу. Анатолий Шкрибляк отметил, что в эти сложные времена необходимо максимально объединять усилия, и выразил благодарность всем, кто помогает украинской армии.Виктория
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