В Новомосковске за 1,5 млн гривен продали перчатки Усика, в которых тот тренировался перед боем с Фьюри

В Новомосковске провели благотворительное бойцовское шоу, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Спортсмены соревновались в легком, среднем и тяжелом весе. В общей сложности показали шесть боксерских поединков, еще пять – «на голых кулаках».
Во время турнира разыграли интересный лот — перчатки с подписью суперчемпиона Александра Усика, в которых он готовился к бою с Тайсоном Фьюри. Усика на турнире не было, но боксер смог обратиться к участникам поединков онлайн.
За перчатки выторговали 1 миллион 451 тысячу гривен.
В общей сложности собрали более 2 млн грн. Деньги пойдут на системы РЭБ для одной из бригад терробороны. Часть суммы будет направлена на поддержку семей, находящихся в зоне боевых действий.
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