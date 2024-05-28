В Новомосковске за 1,5 млн гривен продали перчатки Усика, в которых тот тренировался перед боем с Фьюри

В Новомосковске в Днепропетровской области прошел благотворительный боксерский турнир.

В Новомосковске провели благотворительное бойцовское шоу, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Спортсмены соревновались в легком, среднем и тяжелом весе. В общей сложности показали шесть боксерских поединков, еще пять – «на голых кулаках».

Во время турнира разыграли интересный лот — перчатки с подписью суперчемпиона Александра Усика, в которых он готовился к бою с Тайсоном Фьюри. Усика на турнире не было, но боксер смог обратиться к участникам поединков онлайн.

За перчатки выторговали 1 миллион 451 тысячу гривен.

В общей сложности собрали более 2 млн грн. Деньги пойдут на системы РЭБ для одной из бригад терробороны. Часть суммы будет направлена ​​на поддержку семей, находящихся в зоне боевых действий.

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