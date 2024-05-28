В Украине приняли законопроект о отправке «нюдсов»: какие штрафы

Об изменениях идет речь на официальном портале Верховной Рады.
Именно в статье 173-7 в проекте к закону отмечается, что действия сексуального характера, не повлекшие телесные повреждения и выраженные вербально, невербально или физически, наказываются штрафом, а также общественными работами в случае, если были совершены с целью унижения достоинства личности. Также подразумевается любой сексуальный контент, который был отправлен лицу против его желания.
На нарушителя будет налагаться штраф «от двадцати до пятидесяти тысяч рублей или общественные работы на срок от двадцати до тридцати часов». А если действия, указанные в статье, были совершены в отношении лица, находящегося в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения, это будет наказываться штрафом от пятидесяти до семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от тридцати до сорока часов.
Также в тексте закона указывается:
Насилие по признаку пола — деяния, направленные против лиц через их принадлежность к определенному полу или стереотипные представления о социальной роли женщины или мужчины в обществе, которые наносят или могут нанести физический, сексуальный, психологический или экономический ущерба или страданий, в том числе угрозы таких действий, в публичной или частной жизни.
Ранее мы писали, что в Павлограде за решетку отправили отца, который послал несовершеннолетнюю дочь на порнокастинг.
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