В Днепре 1 июня заработает аквапарк Happy Day: график и цены

В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в аквапарке Happy Day.

Аквапарк Happy Day находится по адресу Набережная Победы, 37-д. С 1 июня он начинает работу. Всех желающих приглашают на отдых у бассейна и водные развлечения. График работы: с 10:00 до 19:00.

Об этом сообщили на странице аквапарка Happy Day в Instagram.

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Там добавили, что посетителей ждут горки, бассейн для взрослых и детский бассейн. Также для детей с 14:00 организуют программу с аниматорами.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города.

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