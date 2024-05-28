В Днепре 1 июня заработает аквапарк Happy Day: график и цены

Аквапарк Happy Day находится по адресу Набережная Победы, 37-д. С 1 июня он начинает работу. Всех желающих приглашают на отдых у бассейна и водные развлечения. График работы: с 10:00 до 19:00.
Об этом сообщили на странице аквапарка Happy Day в Instagram.
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Там добавили, что посетителей ждут горки, бассейн для взрослых и детский бассейн. Также для детей с 14:00 организуют программу с аниматорами.
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города.
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