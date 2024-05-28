В Украине пограничники задержали аквамена, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр

Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался попасть к невесте.

Об этом случае рассказали на официальном вебсайте Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 26-летний гражданин Молдовы во время предыдущего визита в Украину нарушил правила пребывания и был привлечен к административной ответственности. К тому же ему запретили въезд на территорию Украины на пять лет.

Однако мужчина не собирался ждать слишком долго, ведь в Украине находится его невеста. Поэтому он решил вплавь пересечь Днестр из Молодовы в Украину для того, чтобы увидеться с ней.

Свидание не удалось — пограничный наряд ожидал молдаванина на украинском берегу реки.

Сейчас «аквамена» ожидает ответственность по статье 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» КУоАП и по ст. 203-1 «Невыполнение решения о запрете въезда в Украину».

Теперь ему запрещается въезд на территорию Украины на 10 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине приняли законопроект об отправке «нюдсов».

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