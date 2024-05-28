В Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города: адреса

Желающие могут прийти в художественные школы и увидеть, как работает каждая. Также – пообщаться с креативными педагогами и записать ребенка на уроки на предстоящий учебный год. Вход свободный.
Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики.
“Приглашаем вас и ваших детей 1 июня на День открытых дверей в художественных школах Днепра. Сделайте выбор вместе с вашим ребёнком. Вас ждут: знакомство с музыкальными инструментами, интерактивные мастер-классы, общение с креативными педагогами и музыкальные квесты”, — рассказали в департаменте.
В городском совете также добавили, что в этом году впервые на базе четырех музыкальных школ: №15, №18, №19, №9, будут организованы летние музыкальные школы. Они будут работать с 3 июня целую неделю. Родители уже могут записывать детей в возрасте от 4 до 12 лет.
1 июня Дни открытых дверей состоятся в таких художественных заведениях:
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