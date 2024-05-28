В Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города: адреса

В Днепре 1 июня детей с родителями приглашают на Дни открытых дверей в художественные школы.

Желающие могут прийти в художественные школы и увидеть, как работает каждая. Также – пообщаться с креативными педагогами и записать ребенка на уроки на предстоящий учебный год. Вход свободный.

Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики.

“Приглашаем вас и ваших детей 1 июня на День открытых дверей в художественных школах Днепра. Сделайте выбор вместе с вашим ребёнком. Вас ждут: знакомство с музыкальными инструментами, интерактивные мастер-классы, общение с креативными педагогами и музыкальные квесты”, — рассказали в департаменте.

В городском совете также добавили, что в этом году впервые на базе четырех музыкальных школ: №15, №18, №19, №9, будут организованы летние музыкальные школы. Они будут работать с 3 июня целую неделю. Родители уже могут записывать детей в возрасте от 4 до 12 лет.

1 июня Дни открытых дверей состоятся в таких художественных заведениях:

Днепровская детская музыкальная школа №1, ул. Гоголя, четырнадцатая;

Днепровская детская музыкальная школа №2 им. Анатолия Штогоренко, просп. Дмитрия Яворницкого, 13/15;

Днепровская детская музыкальная школа №3 «АРТДЕБЮТ», просп. Леси Украинки, 75;

Днепровская детская школа искусств №4 имени Бориса Гмыри, ж/м Покровский, 9;

Днепровская школа украинской культуры и искусств им. Олеся Гончара, ул. Прогрессивная, 3;

Днепровская детская музыкальная школа №6 имени Владимира Скуратовского, ул. Рабочая, 87;

Днепровская детская музыкальная школа №7 имени Леонида Когана, ул. Гавриленко, дом. 8А;

Днепровская детская музыкальная школа №8, ул. Караваева, б. 21;

Днепровская детская музыкальная школа №9, ул. Инженерная, 9;

Днепровская детская музыкальная школа №10, просп. Слобожанский, 36;

Днепровская детская музыкальная школа №11, ул. Новокрымская, 42;

Днепровская детская музыкальная школа №12, просп. Науки, 169;

Днепровская детская музыкальная школа №13, ул. Семафорная, 36Д;

Днепровская детская музыкальная школа №14, ул. Большая Деевская, 40;

Днепровская детская музыкальная школа №15 «Детская музыкальная академия имени Николая Ризоля», ул. Гетмана Петра Дорошенко, восьмая;

Днепровская детская музыкальная школа №16, ул. Калиновая, 68;

Днепровская детская музыкальная школа №17, ул. Высоцкого, 4, ул. Командира Юнина, 41;

Днепровская детская музыкальная школа №18, ул. Электрическая, 8;

Днепровская детская музыкальная школа №19, просп. Героев, 34.

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