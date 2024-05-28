Свечи и мисочки для еды: Днепре на Поля образуется новое кладбище домашних животных (ФОТО)

На проспекте Александра Поля у одного из деревьев появилась могила животного. Кто-то похоронил здесь своего любимого кота. Владелец четырехлапого вероятно очень его любил и вложил всю душу в украшение импровизированного мемориала.
Кроме фото, хозяин умершего кота принес две мисочки для еды, стакан для воды и вазон с цветами в форме лисички. Рядом также поставили свечу, а самое место захоронения засыпали чем-то похожим на белый рис.
Заметим, это уже не в первый раз, когда в Днепре появляются стихийные кладбища домашних животных. Большие зоонекрополи находятся на Красном Камне, Парусе и Победе. Ранее на бывшем проспекте Гагарина даже поставили табличку, извещавшую о запрете обустройства на газоне могил домашних животных.
Если ваш любимец умер, необходимо обратиться в КП “Зооконтроль”. После этого машина, оборудованная морозильной камерой, унесет тело животного. Позже его увезут за пределы города и кремируют.
Правда, за утилизацию тела нужно заплатить. Прейскурант можно найти на сайте горсовета или обратившись к «Зооконтролю». Для льготных категорий населения: пенсионеров, участников АТО, многодетных семей, чернобыльцев это сделают бесплатно.
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