63 оселі «під ключ»: Філатов вручив військовим, рятувальникам та комунальникам сертифікати на нове житло

6 травня, до свята Великодня, мер Дніпра Борис Філатов вручив ключі від 63 квартир українським оборонцям, родинам загиблих, лікарям, рятувальникам, а також тим, хто своєю роботою підтримує у місті нормальне життя.

«Це потужний подарунок від всієї територіальної громади. Ми довго вирішували, щоб розподілити ці квартири найбільш справедливо. У нас була душевна, щемлива церемонія, деякі люди навіть плакали. Та це найменше, що ми можемо зробити для наших людей. І ми і далі підтримуватимемо Сили оборони і тих, хто зараз робить внесок у нашу майбутню перемогу», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов. Він також додав, що місто заклало цю традицію ще у 2021-му році — надавати житло тим, хто дбає про Дніпро та його людей.

Нові оселі розташовані в двох будинках на правому березі міста. Це одно- та двокімнатні квартири, де зроблено ремонт, а також вбудовано сантехніку.

Родина військового Артема вже готується проводити входини. До повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловік півтора року працював зварювальником на «Міськводоканалі», а в липні 2022-го добровольцем пішов захищати країну і втратив на війні ногу.

«Я в шоці. Воно несподівано просто. Ще не віриться, що ми отримали квартиру. Зараз, після інтервʼю поїдемо дивитися і планувати, що будем далі робити. Будемо облаштовуватися», — каже Артем, який тепер готується до нової роботи: працювати на протезному заводі та допомагати побратимам повертатися до повноцінного життя.

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