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  • У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій біля Вокзальної площі: коли відновлять рух транспорту

У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій біля Вокзальної площі: коли відновлять рух транспорту

Сьогодні 18:33
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У Дніпрі триває ремонт біля площі Вокзальної.

Новости Днепра про У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій біля Вокзальної площі: коли відновлять рух транспорту

У Дніпрі триває ремонт ще одного трамвайного переїзду. Роботи ведуть на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та площі Вокзальної. Як повідомили у Дніпровській міській раді, ділянка вже була в аварійному стані. 

Під час ремонту замінять 75 метрів колій. Роботу мають завершити до 11 травня. 

Новости Днепра про У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій біля Вокзальної площі: коли відновлять рух транспорту

Наразі рух транспорту перекрито. У той час трамваї №1 курсують від Університету науки і технологій до пл. Старомостової, без заїзду до пл. Вокзальної. Автотранспорт може обʼїхати ділянку через пл. Вокзальну. Зупинки автобусів, зокрема й кінцеві, залишаються без змін. 

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Новости Днепра про У Дніпрі триває ремонт трамвайних колій біля Вокзальної площі: коли відновлять рух транспортуУкраїнська

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