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  • У Кривому Розі через загоряння сухої трави відключалась підстанція, – Міненерго

У Кривому Розі через загоряння сухої трави відключалась підстанція, – Міненерго

Сьогодні 12:38
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Знеструмлювалися промислові споживачі.

Новости Днепра про У Кривому Розі через загоряння сухої трави відключалась підстанція, - Міненерго

У Кривому Розі через загоряння сухої трави відключалось обладнання підстанції одного з підприємств. Через це знеструмлювалися промислові споживачі.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Крім того, у місті на території іншого підприємства з технологічних причин короткостроково вимикалась повітряна лінія, теж частково знеструмлювалася підстанція.

Знеструмлювалася місцева промисловість, були порушення технологічних процесів, – додали у Міненерго.

Надзвичайна ситуація сталася і у Донецькій області – там на одній із шахт сталося порушення у роботі вентиляційного обладнання.

На поверхню було виведено 49 працівників. Упродовж години вентиляцію включили в роботу, – додали у Міністерстві.

Зазначимо, сьогодні через мережеві обмеження діють графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. В інших регіонах – без обмежень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 7 травня на території Дніпропетровській області утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

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Новости Днепра про У Кривому Розі через загоряння сухої трави відключалась підстанція, - МіненергоУкраїнська

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