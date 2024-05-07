У Кривому Розі через загоряння сухої трави відключалась підстанція, – Міненерго

У Кривому Розі через загоряння сухої трави відключалось обладнання підстанції одного з підприємств. Через це знеструмлювалися промислові споживачі.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Крім того, у місті на території іншого підприємства з технологічних причин короткостроково вимикалась повітряна лінія, теж частково знеструмлювалася підстанція.
Знеструмлювалася місцева промисловість, були порушення технологічних процесів, – додали у Міненерго.
Надзвичайна ситуація сталася і у Донецькій області – там на одній із шахт сталося порушення у роботі вентиляційного обладнання.
На поверхню було виведено 49 працівників. Упродовж години вентиляцію включили в роботу, – додали у Міністерстві.
Зазначимо, сьогодні через мережеві обмеження діють графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. В інших регіонах – без обмежень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 7 травня на території Дніпропетровській області утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
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