На Дніпропетровщині продовжують реєструвати випадки коклюшу: симптоми

За останній тиждень ним заразилися двоє дітей у Кам’янському.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Нагадаємо, раніше у регіоні цією хворобою заразилися шестеро дітей. Четверо у Дніпрі та по одному у Кам’янському й Першотравенську.
В цілому ситуація в області повністю контрольована, – додав Лукашук.
Зазначимо, коклюш (або кашлюк) – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Він легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.
Першими ознаками кашлюку є помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. У немовлят це може супроводжуватися періодами тимчасового припинення дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку, рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія).
Симптоми, зазвичай, з’являються через 7-10 днів після інфікування.
При перших симптомах – негайно звертайтеся до лікаря.
Нагадаємо, раніше ми писали, як запобігти кашлюку.
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