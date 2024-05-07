Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині продовжують реєструвати випадки коклюшу: симптоми

Сьогодні 10:57
просмотров

На Дніпропетровщині продовжують реєструвати поодинокі випадки коклюшу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продовжують реєструвати випадки коклюшу: симптоми

За останній тиждень ним заразилися двоє дітей у Кам’янському.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Нагадаємо, раніше у регіоні цією хворобою заразилися шестеро дітей. Четверо у Дніпрі та по одному у Кам’янському й Першотравенську.

В цілому ситуація в області повністю контрольована, – додав Лукашук.

Зазначимо, коклюш (або кашлюк) – це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Він легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Симптоми

Першими ознаками кашлюку є помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. У немовлят це може супроводжуватися періодами тимчасового припинення дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку, рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія).

Симптоми, зазвичай, з’являються через 7-10 днів після інфікування.

При перших симптомах – негайно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали, як запобігти кашлюку.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині продовжують реєструвати випадки коклюшу: симптомиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі в ТЦК помер 44-річний чоловік: перший офіційний коментар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:01
    У Кривому Розі в ТЦК помер 44-річний чоловік: перший офіційний коментар

    5 травня у Кривому Розі в Саксаганському ТЦК помер 44-річний…

    Майже по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Майже по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: деталі

    В Україні очікуються грози!

    Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:46
    Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

    Важлива інформація!

    Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:59
    Уночі ворог чотири рази атакував Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, газогін

    Загиблих та постраждалих немає.

    Наверх