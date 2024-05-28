У Кривому Розі пенсіонерка впала в яму, яку розрили комунальники

У вівторок, 28 травня, у Тернівському районі Кривого Рогу трапився нещасний випадок. В яму, яка залишилася від ремонту тепломережі, впала літня жінка.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Громадської організації “Рух без меж” Юрій Понькін.
Надзвичайна подія сталася на вулиці Пляжній (колишня – Ухтомського). Літню жінку дістали з ями перехожі та викликали для неї “швидку”.
У важкому стані, з розсіченням голови та скаргами на біль у хребті, постраждалу доставили до травматології.
«Жінка самотня. Хто винен? Хто оплатить лікування і візьме на себе подальше піклування?», – зазначає Юрій Понькін у повідомленні.
Місцева влада наразі не коментувала подію.
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