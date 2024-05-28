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У Павлограді вдруге перенесли дату святкування Дня міста

Сьогодні 19:35
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У Павлограді на Дніпропетровщині друге перенесли дату святкування Дня міста.

Новости Днепра про У Павлограді вдруге перенесли дату святкування Дня міста

Відтепер День міста у Павлограді відзначатимуть 29 червня, а не у вересні, як це було раніше. Таке рішення ухвалили депутати Павлоградської міської ради під час сесії.

Тепер свято буде на честь Дня Святих первоверховних апостолів Петра та Павла. Це вже друге перенесення дати святкування Дня міста. Спочатку було вирішено перенести його на другу суботу липня, але з переходом на новоюліанський календар все знову змінилося. 

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