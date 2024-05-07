На Днепропетровщине продолжают регистрировать случаи коклюша: симптомы

За последнюю неделю им заразились двое детей в Каменском.
Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Напомним, ранее в регионе этой болезнью заразились шестеро детей. Четверо в Днепре и по одному в Каменском и Першотравенске.
В целом ситуация в области полностью контролируемая, — добавил Лукашук.
Отметим, коклюш — это крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Он легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.
Первыми признаками коклюша являются умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У младенцев это может сопровождаться периодами временного прекращения дыхательных движений (апноэ). Пневмония является относительно распространенным осложнением от коклюша, реже возникают конвульсии и поражение головного мозга (энцефалопатия).
Симптомы, как правило, появляются через 7-10 дней после инфицирования.
При первых симптомах — немедленно обращайтесь к врачу.
Напомним, ранее мы писали, как предотвратить коклюш.
Читайте также:
Автор:
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой…
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества,…
Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и…
5 мая в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК умер 44-летний…
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой даты рассказывает о секретах своей истории и инфраструктуры.
На дорогах Днепра работают видеокамеры и фиксируют нарушения ПДД водителями во время движения машины. Штраф выписывается автоматически и посылается к водителю «письмом счастья». Если он не будет уплачен вовремя – водителю могут заблокировать банковский счет.
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества, развлечений и образования. Некоторые днепряне и жители области уже завоевали популярность среди миллионов зрителей. Мы собрали 5 самых популярных блоггеров из Днепра, покоривших сеть. Кто они такие и о чем…
В Днепре устроят благотворительный забег и семейный праздник.
Еще три каменных бабы эвакуировались в Днепр.
Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и примирения, Украине уже несколько лет как присоединилась к этой традиции. Главный символ этого дня – красный мак.
В Днепре произошло очередное ДТП.
Военнообязанным продлили действие брони от мобилизации.
На следующей неделе после Пасхи православные христиане восточного обряда традиционно посвящают свое время для поминовения усопших.
Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через вебсайт.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!