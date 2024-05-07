На Днепропетровщине продолжают регистрировать случаи коклюша: симптомы

На Днепропетровщине продолжают регистрировать единичные случаи коклюша.

За последнюю неделю им заразились двое детей в Каменском.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Напомним, ранее в регионе этой болезнью заразились шестеро детей. Четверо в Днепре и по одному в Каменском и Першотравенске.

В целом ситуация в области полностью контролируемая, — добавил Лукашук.

Отметим, коклюш — это крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Он легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Многие дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.

Симптомы

Первыми признаками коклюша являются умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У младенцев это может сопровождаться периодами временного прекращения дыхательных движений (апноэ). Пневмония является относительно распространенным осложнением от коклюша, реже возникают конвульсии и поражение головного мозга (энцефалопатия).

Симптомы, как правило, появляются через 7-10 дней после инфицирования.

При первых симптомах — немедленно обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали, как предотвратить коклюш.

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