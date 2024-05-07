Скрывается с 2023 года: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 31-летнего мужчину

Криворожские полицейские разыскивают 31-летнего Ахмедова Амида Гасан оглы.
Мужчина скрывается, чтобы избежать наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. С 22 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, черные волосы, лицо овальное смуглое, брови густые, может иметь темную бороду и усы.
Если вам известна любая информация, которая поможет установить местонахождение разыскиваемого, обращайтесь в полицию по телефонам: 0986346268, 102.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 74-летнюю женщину.
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