Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 74-річну жінку

Важлива будь-яка інформація!

Криворізькі правоохоронці розшукують 74-річну Людмилу Ратушняк.

Відомо, що 3 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 168 см, середньої статури, коротке сиве волосся, карі очі.

Була одягнена: сіра куртка, білі штани, синє взуття.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування жінки, повідомте про це за телефонами: 098 650 02 01, 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Золотоноші переодягнувся у жінку та намагався перетнути кордон.

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