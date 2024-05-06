Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 74-летнюю женщину

Криворожские правоохранители разыскивают 74-летнюю Людмилу Ратушняк.
Известно, что 3 мая женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 70-75 лет, рост 168 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, карие глаза.
Была одета: серая куртка, белые брюки, синяя обувь.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам: 098 650 02 01, 102.
Напомним, ранее мы писали, что житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу.
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Александра Лучка
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