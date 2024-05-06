Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 74-летнюю женщину

Важна любая информация!

Криворожские правоохранители разыскивают 74-летнюю Людмилу Ратушняк.

Известно, что 3 мая женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 168 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, карие глаза.

Была одета: серая куртка, белые брюки, синяя обувь.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам: 098 650 02 01, 102.

Напомним, ранее мы писали, что житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу.

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