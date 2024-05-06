Узяв паспорт сестри: мешканець Золотоноші переодягнувся у жінку та намагався перетнути кордон

Днями 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією.
Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Зазначається, що українець прибув на Закарпаття у «фешн-образі» – він надягнув жіночу футболку та спідницю, перуку, а також зробив макіяж. Крім того, чоловік взяв з собою паспорт сестри.
У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням «туристки», навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України, – зазначили у ДПСУ.
Стосовно порушника склали протокол про адмінправопорушення, надалі справу розгляне суд.
Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра намагався на надувному матраці перебратися до Молдови по Дністру (ВІДЕО).
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