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  • Узяв паспорт сестри: мешканець Золотоноші переодягнувся у жінку та намагався перетнути кордон

Узяв паспорт сестри: мешканець Золотоноші переодягнувся у жінку та намагався перетнути кордон

Сьогодні 14:00
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Чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України.

Новости Днепра про Узяв паспорт сестри: мешканець Золотоноші переодягнувся у жінку та намагався перетнути кордон

Днями 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Зазначається, що українець прибув на Закарпаття у «фешн-образі» – він надягнув жіночу футболку та спідницю, перуку, а також зробив макіяж. Крім того, чоловік взяв з собою паспорт сестри.

У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням «туристки», навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України, – зазначили у ДПСУ.

Стосовно порушника склали протокол про адмінправопорушення, надалі справу розгляне суд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра намагався на надувному матраці перебратися до Молдови по Дністру (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Узяв паспорт сестри: мешканець Золотоноші переодягнувся у жінку та намагався перетнути кордонУкраїнська

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