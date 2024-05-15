У МВС відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків: вартість для мешканців Дніпра

Послуга була тимчасово призупинена!

Сервісні центри МВС відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків, яка була тимчасово призупинена.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн – у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.

Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери, – додали у МВС.

Вартість послуги для мешканців Дніпра:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можна у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою: вул. Мрії, 19. Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

За додатковою консультацією звертайтесь до профільного відділу за телефонами: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68!

Нагадаємо, раніше ми писали, що українцям нагадали, які вікові обмеження діють для водіїв.

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