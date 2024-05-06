Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу

Мужчина до последнего стоял на своем: он - гражданка Украины.

На днях 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Отмечается, что украинец прибыл на Закарпатье в «фэшн-образе» — он надел женскую футболку и юбку, парик, а также сделал макияж. Кроме того, мужчина взял с собой паспорт сестры.

В погранзаставе наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием «туристки», даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он — гражданка Украины, — отметили в ГПСУ.

В отношении нарушителя составили протокол об админправонарушении, в дальнейшем дело рассмотрит суд.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО).

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