Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу

Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу

Сегодня 14:00
просмотров

Мужчина до последнего стоял на своем: он - гражданка Украины.

Новости Днепра про Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу

На днях 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Отмечается, что украинец прибыл на Закарпатье в «фэшн-образе» — он надел женскую футболку и юбку, парик, а также сделал макияж. Кроме того, мужчина взял с собой паспорт сестры.

В погранзаставе наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием «туристки», даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он — гражданка Украины, — отметили в ГПСУ.

В отношении нарушителя составили протокол об админправонарушении, в дальнейшем дело рассмотрит суд.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО).

Читайте также:

Новости Днепра про Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границуУкраїнська Новости Днепра про Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию
    Новости Украины
    Сегодня 16:41
    Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

    На сайте Верховной Рады Украины появились законопроекты: «О продлении военного…

    Льготы по возрасту: за что пенсионеры из Днепра могут не платить
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Льготы по возрасту: за что пенсионеры из Днепра могут не платить

    Полезная информация!

    Оккупанты ударили по центру Харькова: известно о 10 раненых
    Новости Украины
    Вчера 15:56
    Оккупанты ударили по центру Харькова: известно о 10 раненых

    Сегодня враг ударил по центру Харькова, известно о десяти раненых.

    В Днепре и области объявили чрезвычайный уровень опасности на 4-6 мая
    Новости Днепра
    03.05.2024 15:47
    В Днепре и области объявили чрезвычайный уровень опасности на 4-6 мая

    Опасность касается всей Украины!

    Последние новости

    12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом
    12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом

    В воскресенье, 5 мая, около 17:45 женщине позвонил мужчина и сообщил, что ее дом на улице Токарной в Днепре заминирован.

    Сегодня 19:28
    0
    просмотров
    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина
    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина

    На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.

    Сегодня 18:39
    7
    просмотров
    Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника
    Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника

    Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.

    Сегодня 18:02
    3
    просмотров
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет

    В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.

    Сегодня 17:57
    6
    просмотров
    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать
    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать

    В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими лабораториями. Теперь в этих лабораториях жители Днепра могут бесплатно сдать анализы.

    Сегодня 17:24
    3
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении
    Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении

    Ветряно будет завтра в Днепре и области.

    Сегодня 17:15
    4
    просмотров
    «Заочные» штрафы для «уклонистов» от мобилизации: как будет действовать новация военного времени
    «Заочные» штрафы для «уклонистов» от мобилизации: как будет действовать новация военного времени

    Новый закон об ужесточении ответственности для "уклонистов" может привести к "заочным" штрафам.

    Сегодня 16:37
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине задержан бандит, который «повесил» на коммунальщика 5 тысяч долларов долга
    На Днепропетровщине задержан бандит, который «повесил» на коммунальщика 5 тысяч долларов долга

    В Днепропетровской области задержан бандит, который требовал с людей деньги.

    Сегодня 16:06
    3
    просмотров
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео

    В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой в руках едет на квадроцикле по трассе с несовершеннолетним ребенком за рулем.

    Сегодня 15:15
    10
    просмотров
    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу
    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу

    На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.

    Сегодня 15:14
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх