В ночном небе над Днепром заметили «ангела» (ФОТО)

В небе над Днепром заметили интересный знак из облаков.

Жители Днепра зафиксировали на камеру «ангела», который появился в ночном небе в эти выходные. Фото облаков, напоминавших крылья небесного существа, опубликовала Ольга Грановская в сообществе наЖенщина отметила, что это была не работа ПВО.

Ночью ангел покрывает город своими крыльями. Берегите себя и близких. Нет, это не работа ПВО, – написала Ольга.

На фото, обнародованном днепрянкой, действительно можно разглядеть силуэт похожий на крылья ангела. Или же увидеть лицо старика с бородой, который словно следит за городом.

К появлению «ангела» с крыльями привели облака, которые подсвечивались неизвестным светом. Скорее всего, это были теплицы, оснащенные мощными фонарями, свет от которых иногда виден в разных частях города.