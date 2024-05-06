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В ночном небе над Днепром заметили «ангела» (ФОТО)

Сегодня 12:45
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В небе над Днепром заметили интересный знак из облаков.

Новости Днепра про В ночном небе над Днепром заметили

Жители Днепра зафиксировали на камеру «ангела», который появился в ночном небе в эти выходные. Фото облаков, напоминавших крылья небесного существа, опубликовала Ольга Грановская в сообществе на Facebook. Женщина отметила, что это была не работа ПВО.
 
Ночью ангел покрывает город своими крыльями. Берегите себя и близких. Нет, это не работа ПВО, – написала Ольга.
 

На фото, обнародованном днепрянкой, действительно можно разглядеть силуэт похожий на крылья ангела. Или же увидеть лицо старика с бородой, который словно следит за городом.

К появлению «ангела» с крыльями привели облака, которые подсвечивались неизвестным светом. Скорее всего, это были теплицы, оснащенные мощными фонарями, свет от которых иногда виден в разных частях города.

Новости Днепра про В ночном небе над Днепром заметили

Новости Днепра про В ночном небе над Днепром заметили

Это не впервые, когда в небе над Днепром появляются «божьи знамения» — осенью нависшие над городом дождевые облака напомнили днепрянам крылья ангела. А прошлым летом заметили «пророческий символ» — с контурами временно оккупированного Россией Крыма.

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