В ночном небе над Днепром заметили «ангела» (ФОТО)

Ночью ангел покрывает город своими крыльями. Берегите себя и близких. Нет, это не работа ПВО, – написала Ольга.
На фото, обнародованном днепрянкой, действительно можно разглядеть силуэт похожий на крылья ангела. Или же увидеть лицо старика с бородой, который словно следит за городом.
К появлению «ангела» с крыльями привели облака, которые подсвечивались неизвестным светом. Скорее всего, это были теплицы, оснащенные мощными фонарями, свет от которых иногда виден в разных частях города.
Это не впервые, когда в небе над Днепром появляются «божьи знамения» — осенью нависшие над городом дождевые облака напомнили днепрянам крылья ангела. А прошлым летом заметили «пророческий символ» — с контурами временно оккупированного Россией Крыма.
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